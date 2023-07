Γέλεν: Επιδιώκουμε έναν υγιή οικονομικό ανταγωνισμό με την Κίνα

Οι ΗΠΑ επιδιώκουν έναν υγιή οικονομικό ανταγωνισμό και καλύτερη επικοινωνία με την Κίνα, δήλωσε η υπουργός Οικονομικών Τζάνετ Γέλεν σε αναρτήσεις στο Twitter την Πέμπτη λίγο μετά την άφιξή της στο Πεκίνο.

«Θα αναλάβουμε δράση για να προστατεύσουμε την εθνική μας ασφάλεια όταν χρειαστεί και αυτό το ταξίδι προσφέρει μια ευκαιρία επικοινωνίας και αποφυγής παρανοήσεων ή παρεξηγήσεων» είπε η Γέλεν.

H Αμερικανίδα υπουργός Οικονομικών θα συναντηθεί την Παρασκευή με τον Κινέζο πρωθυπουργός Λι Τσιάνγκ στο Πεκίνο.

Η υπουργός σκοπεύει να «μιλήσει για τις διμερείς οικονομικές σχέσεις, να θίξει ζητήματα που εγείρουν ανησυχίες και να συζητήσει πως μπορούμε να συνεργαστούμε για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων» τόνισε υψηλόβαθμος αξιωματούχος του αμερικανικού υπουργείου στους δημοσιογράφους που ταξίδεψαν με τη Γέλεν.

I am glad to be in Beijing to meet with Chinese officials and business leaders. We seek a healthy economic competition that benefits American workers and firms and to collaborate on global challenges,