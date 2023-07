Ενεργειακή φτώχεια: Οργή για τα κέρδη-ρεκόρ της British Gas

Η British Gas ανακοίνωσε τα υψηλότερα κέρδη που έχει καταγράψει ποτέ για το πρώτο εξάμηνο, σχεδόν 1 δισ. στερλίνες, αφού η υπηρεσία εποπτείας ενέργειας τής επέτρεψε να πάρει πίσω περισσότερα χρήματα από τους λογαριασμούς των νοικοκυριών.

Οπως μεταδίδει ο Guardian, η μεγαλύτερη εταιρεία προμήθειας ενέργειας του Ηνωμένου Βασιλείου ανέφερε κέρδη 969 εκατ. λίρες για τους πρώτους έξι μήνες του 2023, αυξημένα κατά σχεδόν 900% από τα 98 εκατ. την ίδια περίοδο πέρυσι.

Η έκρηξη των κερδών οφείλεται σε μεγάλο βαθμό σε μια προσαρμογή στο ανώτατο όριο τιμών ενέργειας της ρυθμιστικής αρχής Ofgem, που επέτρεψε στην εταιρεία να ανακτήσει κάποια χρήματα από τα 10 εκατ. πελάτες του κατά τη διάρκεια της ενεργειακής κρίσης.

Τα ιστορικά υψηλά κέρδη της εταιρείας είναι πιθανό να εξοργίσουν τους καταναλωτές που έχουν κάνει αγώνα για τον τρόπο που η εταιρεία αντιμετωπίζει τους ευάλωτους πελάτες, καθώς οι τιμές-ρεκόρ στην αγορά ενέργειας ανάγκασαν εκατομμύρια ανθρώπους σε ενεργειακή φτώχεια.

British Gas have a record £969m profit after an energy price cap tweak by Ofgem allowed them to recover costs during the crisis. 💰 could they not have used those “profits” to cover the costs? @ofgem isn’t fit for purpose https://t.co/pBMbk6hh4H