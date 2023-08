Χτυπήθηκε ρωσικό δεξαμενόπλοιο από ουκρανικό drone

Το μηχανοστάσιο του ρωσικού δεξαμενοπλοίου SIG υπέστη ζημιές κοντά στην Κριμαία ως αποτέλεσμα επίθεσης από μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας (θαλάσσιο drone), ανακοίνωσε νωρίς σήμερα το πρωί η ρωσική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Θαλάσσιων και Ποτάμιων Μεταφορών.

«Στο δεξαμενόπλοιο SIG ... δημιουργήθηκε μια τρύπα στο μηχανοστάσιο κοντά στην ίσαλο γραμμή στη δεξιά πλευρά του, ως αποτέλεσμα, σύμφωνα με τις προκαταρκτικές ενδείξεις, επίθεσης από θαλάσσιο drone», ανέφερε η υπηρεσία μέσω της πλατφόρμας μηνυμάτων Telegram.

Υπενθυμίζεται ότι χθες επλήγη ρωσικό πολεμικό πλοίο με τον ίδιο τρόπο.

Footage has been released showing the moment that a Ukrainian Naval-Surface Drone struck the “SIG” a Russian-Flagged Oil Tanker that was Transiting the Kerch Strait from the Black Sea. pic.twitter.com/3w5urzHB9t