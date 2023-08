Σε υψηλό 20ετίας τα πλαστά φάρμακα!

Αυξάνονται τα πλαστά φάρμακα, σύμφωνα με στοιχεία του Ινστιτούτου Φαρμακευτικής Ασφάλειας. Σχεδόν 6.000 περιστατικά φαρμακευτικής εγκληματικότητας καταγράφηκαν από τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό το 2021, αυξημένα κατά 38 τοις εκατό σε σχέση με το προηγούμενο έτος και το υψηλότερο ποσοστό από τότε που ξεκίνησαν τα αρχεία τους πριν από 20 χρόνια.

Όσον αφορά τη γεωγραφική κατανομή των κατασχέσεων πλαστών φαρμάκων, ο μεγαλύτερος αριθμός καταγράφηκε στη Βόρεια Αμερική (2.442) και έπονται η Ασία-Ειρηνικός (1.747), η Λατινική Αμερική (770), η Εγγύς Ανατολή (705), η Ευρασία (646), η Ευρώπη (374) και η Αφρική (187).

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, περίπου το 10 τοις εκατό των ιατρικών προϊόντων που κυκλοφορούν σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος είναι υποβαθμισμένα ή παραποιημένα.

Στα αφρικανικά έθνη της υποσαχάριας Αφρικής, αυτό το μερίδιο πιστεύεται ότι είναι ακόμη υψηλότερο, από 19% έως και 50%. Έχοντας αυτό υπόψη, ο πραγματικός αριθμός των περιστατικών που παρασκευάζονται και διανέμονται (πλαστά φαρμακευτικά προϊόντα) είναι πιθανότατα πολύ υψηλότερος από αυτόν που δείχνει αυτό το διάγραμμα, λαμβάνοντας υπόψη τις πολλές περιπτώσεις που δεν έχουν εντοπιστεί ή αναφερθεί πλαστά φάρμακα.

Ένας λόγος που αναφέρθηκε για την αύξηση του όγκου των πλαστών ή ελαττωματικών φαρμακευτικών προϊόντων είναι η αύξηση των διαδικτυακών φαρμακείων.

Σχεδόν μισό εκατομμύριο άνθρωποι υπολογίζεται ότι πεθαίνουν από πλαστά φάρμακα στην υποσαχάρια Αφρική κάθε χρόνο, σύμφωνα με στοιχεία του Γραφείου των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα. Από αυτούς, 267.000 θάνατοι πιστεύεται ότι συνδέονται με ψευδεπίγραφα ή υποτυπώδη ανθελονοσιακά φάρμακα, ενώ άλλοι 169.271 συνδέονται με ψευδεπίγραφα ή υποτυπώδη αντιβιοτικά για τη σοβαρή πνευμονία στα παιδιά.

Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 «Trafficking in Medical Products in the Sahel», μεταξύ 2017 και 2021, κατασχέθηκαν τουλάχιστον 605 τόνοι διαφορετικών ιατρικών προϊόντων στη Δυτική Αφρική κατά τη διάρκεια διεθνών επιχειρήσεων στην περιοχή.

Τα πλαστά φάρμακα πιστεύεται ότι προέρχονται κυρίως από εξαγωγείς φαρμακευτικών προϊόντων, όπως το Βέλγιο, η Γαλλία, η Κίνα και η Ινδία.

Η έκθεση υπογραμμίζει τον τρόπο με τον οποίο παράγοντες όπως η περιορισμένη πρόσβαση σε ποιοτικά, ασφαλή, αποτελεσματικά και οικονομικά ιατρικά προϊόντα καθώς και η έλλειψη συνοριακών ελέγχων είναι μεταξύ ορισμένων από τους κύριους λόγους για τους υψηλούς αριθμούς, καθώς και η κακή ιχνηλασιμότητα των ιατρικών προϊόντων και η αδύναμη νομοθεσία.

Τα πλαστά φάρμακα περιλαμβάνουν εκείνα που έχουν πωληθεί χωρίς έγκριση, εκκαθάριση ή άδεια, μπορεί να έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης τους ή να μην περιέχουν τα απαραίτητα δραστικά συστατικά.

Πηγή: iatronet.gr