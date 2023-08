Αναιμική ανάπτυξη 0,2% στη Βρετανία το 2ο τρίμηνο

Μικρή αύξηση 0,2% παρουσίασε το ΑΕΠ της Βρετανίας το δεύτερο τρίμηνο, σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, ξεπερνώντας τις προβλέψεις για αρνητική ανάπτυξη.

Το πρώτο τρίμηνο είχε καταγραφεί οριακή ανάπτυξη 0,1%, με αποτέλεσμα οι περισσότεροι αναλυτές να εκφράζουν ανακούφιση που η βρετανική οικονομία εμφανίζει στοιχεία τα οποία δείχνουν ότι αποφεύγει την ύφεση, προς το παρόν.

Τον Ιούνιο, το ΑΕΠ πήγε επίσης καλύτερα από το αναμενόμενο -- με ανάπτυξη 0,5%, ύστερα από πτώση κατά 0,1% τον Μάιο και άνοδο 0,2% τον Απρίλιο.

Η ανάπτυξη ωστόσο είναι αναιμική – με το ΑΕΠ να ενισχύεται μόλις κατά 0,1% τα τρίμηνα Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου και Ιανουαρίου-Μαρτίου, πριν από την άνοδο 0,2% το τρίμηνο Απριλίου-Ιουνίου.

Πρόκειται για ιδιαίτερα αδύναμες επιδόσεις βάσει των ιστορικών δεδομένων.

Η στρελίνα ενισχύθηκε, σημειώνοντας άλμα σχεδόν μισό σεντ στα 1,272 δολάρια.

GDP grew 0.5% in June and 0.2% across Quarter 2 (April to June) as a whole.



In June:



▪️ services grew 0.2%

▪️ production grew 1.8%

▪️ construction grew 1.6%



➡️ https://t.co/VTaiXALlxE pic.twitter.com/50uS2ifQc8 — Office for National Statistics (ONS) (@ONS) August 11, 2023

Big picture remains one of the UK lagging its peers:



GDP Q2 2023 vs Q4 2019

🇬🇧 -0.2%

🇩🇪 +0.2%

🇫🇷 +1.7%

🇮🇹 +2.2%

🇺🇸 +6.2%



🇯🇵🇨🇦 yet to report Q2 data (but were nowhere near negative territory in Q1) — Andy Bruce (@BruceReuters) August 11, 2023