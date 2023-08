Σεισμός 4,8 ρίχτερ στο Ικόνιο της Τουρκίας σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στην Τουρκία, σε μια περιοχή που δεν είναι σεισμογενής.

Ο σεισμός που σημειώθηκε στις 07.58 το πρωί δεν προκάλεσε ζημιές και θύματα αλλά οι σεισμολόγοι προειδοποιούν ότι μπορεί να έχουν ενεργοποιηθεί νέα ρήγματα.

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο EMSC ο σεισμός είναι 5 Ρίχτερ.

