Λαγκάρντ: Πρόκληση τα fake news για τους κεντρικούς τραπεζίτες

«Η αποτελεσματική επικοινωνιακή πολιτική αποτελεί πρόκληση» για τους κεντρικούς τραπεζιτές, σχετικά με τη δυνατότητα να επικοινωνήσουν στο ευρύ κοινό τις κινήσεις που απαιτούνται για την αναχαίτιση του πληθωρισμού.

Τα παραπάνω τόνισε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ σε ομιλία της στο European Economics Financial Centre στο Λονδίνο.

«Οι κεντρικές τράπεζες πρέπει να κρατήσουν σθεναρά τις προσδοκίες για τον πληθωρισμό στους στόχους τους σε μια περίοδο που οι αλλαγές στις αγορές εργασίας και ενέργειας καθώς και οι γεωπολιτικές αναταραχές προκαλούν διακυμάνσεις των τιμών», δήλωσε. «Θα είναι κρίσιμο για τις κεντρικές τράπεζες να διατηρήσουν σταθερό τον πήχη των προσδοκιών για τον πληθωρισμό ».

Η Λαγκάρντ σημείωσε ότι το τρέχον υψηλό επίπεδο ενδιαφέροντος για τις αύξηση των τιμών είναι «τόσο πρόκληση όσο και ευκαιρία για τις κεντρικές τράπεζες».

How can central bank policymakers communicate more effectively?



President Christine @Lagarde talks about the importance of accessible and humble communication at the European Economics Financial Centre in London.



Read the full speech https://t.co/6VosEfZVRZ pic.twitter.com/FQ5myUbRPq