Το Ωμέγα καιρικό σύστημα φταίει για τις πλημμύρες στην Ελλάδα

Ένα ασυνήθιστο «Ωμέγα καιρικό φαινόμενο» – στο οποίο μια ζώνη υψηλής πίεσης βρίσκεται ανάμεσα σε δύο περιοχές χαμηλής πίεσης – φταίει τόσο για τον ασυνήθιστο καύσωνα στο Ηνωμένο Βασίλειο όσο και για τις καταστροφικές πλημμύρες σε Βουλγαρία, Ελλάδα και Τουρκία.

Οπως σημειώνει ο Guardian, τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στις τρεις χώρες καθώς οι καταρρακτώδεις καταιγίδες προκάλεσαν ξαφνικές πλημμύρες, παρέσυραν γέφυρες και πλημμύρισαν δρόμους, σπίτια και δημόσια κτίρια.

Στη βορειοδυτική Τουρκία, τουλάχιστον επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από έντονες βροχοπτώσεις. Χείμαρρος σάρωσε ένα κάμπινγκ στη βορειοδυτική επαρχία Κιρκλαρελί, κοντά στα σύνορα με τη Βουλγαρία.

Εν τω μεταξύ, σε περιοχές της Βρετανίας οι θερμοκρασίες αγγίζουν τους 30 βαθμούς Κελσίου την πρώτη εβδομάδα του μετεωρολογικού φθινοπώρου ενώ το Σάββατο αναμένεται να είναι η πιο ζεστή μέρα του 2023 μέχρι στιγμής.

Για όλα αυτά τα ασυνήθιστα καιρικά φαινόμενα ενοχοποιείται το σύστημα Ωμέγα στο οποίο η υψηλή πίεση - που συνήθως φέρνει θερμότερες και πιο σταθερές συνθήκες - περικλείεται μεταξύ δύο συστημάτων χαμηλής πίεσης (παίρνει το σχήμα του ελληνικού γράμματος Ωμέγα).

Τα μπλοκ μπορεί να διακόψουν την κανονική εξέλιξη των ευρωπαϊκών μετεωρολογικών συστημάτων προς τα ανατολικά και μπορεί να διαρκέσουν για μήνες. Το καλοκαίρι του 1976, θερμοκρασίες άνω των 30 βαθμών Κελσίου στο Ηνωμένο Βασίλειο έφεραν συνθήκες ξηρασίας.

Europe is having one of the most textbook Omega blocks in memory. A heat dome flanked by two strong storms. A true atmospheric stalemate/ traffic jam, dumping Epic rains in Greece. These split flow jet streams & extreme blocks are becoming more common esp in Europe 1/ pic.twitter.com/H5ryHsC1Tn