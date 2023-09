Τούρτα στο πρόσωπο του CEO της Ryanair έριξαν ακτιβιστές

Ο διευθύνων σύμβουλος της Ryanair Μάικλ Ο'Λίρι δέχθηκε μια τούρτα στο πρόσωπό του έξω από τα κεντρικά γραφεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης την Πέμπτη.

Ο Ο'Λίρι βρισκόταν στις Βρυξέλλες για να δώσει συνέντευξη Τύπου, όπου αναμενόταν να διαμαρτυρηθεί για τις καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, λόγω των απεργιών στη γαλλική υπηρεσία ελέγχου του αεροδρομίου.

Η εφημερίδα Ireland's Business Post αναφέρει ότι την τούρτα έριξαν στο πρόσωπο του Ο'Λίρι ακτιβιστές για την προστασία του περιβάλλοντος που δραστηριοποιούνται στις Βρυξέλλες, προσθέτοντας:

Τα πλάνα του περιστατικού έδειξαν μια από τις γυναίκες να φωνάζει: «Καλωσήρθες στο Βέλγιο», πριν προσθέσει: «Σταματήστε τη ρύπανση των γ@μ... αεροπλάνων».

Το αφεντικό της Ryanair, που στεκόταν δίπλα σε μια φωτογραφία -σε μεγάλο χαρτόνι- της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έβγαλε γρήγορα το σακάκι του και είπε ειρωνικά «μπράβο» στους ακτιβιστές, μεταδίδει ο Guardian.

Στη συνέχεια αστειεύτηκε λέγοντας «δυστυχώς, ήταν οικολόγοι και η κρέμα χάλια. Προσκαλώ τους επιβάτες να έρθουν στην Ιρλανδία, όπου η κρέμα είναι καλύτερη».

Warm welcome in Brussels today to celebrate RYR’s 7 new routes for Winter 23. Passengers so happy with our routes and petition that they’re celebrating with cake. We’ve got tasty low fares! pic.twitter.com/MpT6ssSX6a