ΗΠΑ: Παγκόσμια πρωταθλήτρια στις εξαγωγές LNG

Οι ΗΠΑ εξήγαγαν περισσότερο υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) από οποιαδήποτε άλλη χώρα στον πλανήτη το πρώτο εξάμηνο του 2023 , σύμφωνα με στοιχεία της Cedigaz.

Οι εξαγωγές LNG των ΗΠΑ έφτασαν κατά μέσο όρο τα 11,6 δισ. κυβικά πόδια την ημέρα (Bcf/d), σημειώνοντας αύξηση 4% σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό εξάμηνο, σύμφωνα με στοιχεία από τις εκθέσεις LNG του Υπουργείου Ενέργειας των ΗΠΑ.

Η Αυστραλία εξήγαγε τον δεύτερο μεγαλύτερο όγκο LNG στον κόσμο το πρώτο εξάμηνο του 2023, κατά μέσο όρο 10,6 Bcf/ημέρα. Ακολουθεί το Κατάρ με 10,4 Bcf/ημέρα.

Η αύξηση των εξαγωγών LNG των ΗΠΑ προήλθε κυρίως από την επιστροφή του Freeport LNG, καθώς η παγκόσμια ζήτηση LNG παρέμεινε ισχυρή με συνεχή ανάπτυξη, ιδιαίτερα στην Ευρώπη.

Όπως και το 2022, οι χώρες της ΕΕ και η Βρετανία παρέμειναν ο κύριος προορισμός για τις εξαγωγές LNG των ΗΠΑ το α' εξάμηνο του 23, αντιπροσωπεύοντας το 67% (7,7 Bcf/ημέρα) των συνολικών εξαγωγών των ΗΠΑ.

Πέντε χώρες -η Ολλανδία, η Βρετανία, η Γαλλία, η Ισπανία και η Γερμανία- εισήγαγαν το 67% (6 Bcf/ημέρα) των συνολικών εξαγωγών LNG των ΗΠΑ.

