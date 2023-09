Πάνω από 7,7 εκατ. ασθενείς σε λίστες αναμονής στη Βρετανία

Πάνω από 7,7 εκατομμύρια άνθρωποι βρίσκονταν εν αναμονή για νοσοκομειακή περίθαλψη του NHS (σ.σ. του βρετανικού συστήματος υγείας) στα τέλη Ιουλίου, καταγράφοντας αύξηση άνω των 100.000 σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Οπως σχολιάζουν οι Financial Times, πρόκειται για ακόμη ένα χτύπημα στις ελπίδες του πρωθυπουργού Ρίσι Σουνάκ, που ανέμενε ότι οι ουρές θα μειωθούν έως τις γενικές εκλογές που θα έρθουν την επόμενη χρονιά.

Ο αριθμός που ήταν σε λίστα αναμονής για πάνω από ένα χρόνο αυξήθηκε από 383.083 τον Ιούνιο σε 389.952 ενώ όσοι ήταν σε αναμονή για πάνω από 18 μήνες αυξήθηκε επίσης ελαφρώς, από 7.177 σε 7.289.

Ωστόσο, ο αριθμός των ανθρώπων που περιμένουν να λάβουν νοσοκομειακή περίθαλψη πάνω από 15 μήνες μειώθηκε από 97.275 σε 96.722. Το NHS έχει θέσει στόχο να καταργήσει όλες τις μεγάλες αναμονές μέχρι τον επόμενο Μάρτιο. Οι επικεφαλής υγείας δήλωσαν ότι οι αναμονές 15 μηνών μειώθηκαν κατά 59%, στο υψηλό των 233.051 τον Ιούνιο του 2021.

More resources, more staff, more choice.



I will always back the NHS. pic.twitter.com/meFcpxEaRg