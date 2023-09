Λιβύη: Νεκροί σε τροχαίο τέσσερις Ελληνες της ομάδας ανθρωπιστικής βοήθειας

Τέσσερα μέλη της ελληνικής ομάδας ανθρωπιστικής βοήθειας που κατευθυνόταν προς την πλημμυρισμένη πόλη Ντέρνα της Λιβύης και τρία μέλη μιας λιβυκής οικογένειας σκοτώθηκαν σε τροχαίο δυστύχημα την Κυριακή, σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας της ανατολικής κυβέρνησης της Λιβύης, μεταδίδουν διεθνή ΜΜΕ.

«Δεκαπέντε μέλη της ελληνικής ομάδας ανθρωπιστικής βοήθειας τραυματίστηκαν, εκ των οποίων επτά σε κρίσιμη κατάσταση», δήλωσε ο Othman Abduljaleel σε τηλεοπτική συνέντευξη Τύπου. Δύο μέλη της λιβυκής οικογένειας ήταν επίσης σε κρίσιμη κατάσταση, είπε.

Οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις δήλωσαν ότι ένα λεωφορείο που μετέφερε ιατρικό προσωπικό συγκρούστηκε με ένα όχημα που κινείτο προς την αντίθετη κατεύθυνση, αλλά δεν έκαναν λόγο για θανάτους, όπως και το ελληνικό ΥΠΕΞ.

Το ΓΕΕΘΑ επανήλθε, ωστόσο με νεότερη ανακοίνωση: Από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας ανακοινώνεται ότι τρία μέλη της ελληνικής ανθρωπιστικής αποστολής στη Λιβύη έχασαν τη ζωή τους και δυο αγνοούνται. Θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση.

