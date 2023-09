Αναθερμαίνεται ο οικονομικός διάλογος ΗΠΑ-Κίνας

Οι ΗΠΑ και η Κίνα συγκροτούν δύο ομάδες εργασίας για να ενεργοποιήσουν συζητήσεις επί οικονομικών και χρηματοπιστωτικών θεμάτων, σε ακόμη μια κίνηση προκειμένου να λιώσουν οι πάγοι στις σχέσεις μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου.

Οι ομάδες «θα παρέχουν ανοιχτούς και δομημένους διαύλους για ειλικρινείς και ουσιαστικές συζητήσεις επί θεμάτων οικονομικής και χρηματοπιστωτικής πολιτικής, καθώς και ανταλλαγή πληροφοριών για μακροοικονομικές και χρηματοοικονομικές εξελίξεις», ανέφερε το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ.

Οι συναντήσεις θα πραγματοποιούνται τακτικά σε επίπεδο υφυπουργών, οι οποίοι θα αναφέρονται στην υπουργό Οικονομικών Τζάνετ Γέλεν και στον αντιπρόεδρο της Κίνας Χε Λιφένγκ, σύμφωνα με το υπουργείο.

Η ανακοίνωση ακολουθεί σειρά επισκέψεων υψηλόβαθμων Αμερικανών αξιωματούχων στην Κίνα, που πιθανώς συνέβαλαν στη σταθεροποίηση των σχέσεων, αναφέρει το Bloomberg. Οι εντάσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου είχαν κλιμακωθεί με πολλά ανοιχτά ζητήματα, όπως οι περιορισμοί των αμερικανικών εξαγωγών, η περυσινή επίσκεψη της τότε Προέδρου της Βουλής Νάνσι Πελόζι στην Ταϊβάν και το περίφημο κινεζικό κατασκοπευτικό μπαλόνι που εντοπίστηκε στους ουρανούς των ΗΠΑ.

Η δημιουργία των δύο ομάδων σηματοδοτεί επίσης την επανέναρξη του τακτικού οικονομικού διαλόγου μεταξύ των δύο κρατών για πρώτη φορά από το 2018, όταν η κυβέρνηση Τραμπ εγκατέλειψε την εν λόγω δέσμευση. Η υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ Τζίνα Ραϊμόντο δημιούργησε επίσης μια νέα ομάδα εργασίας επί εμπορικών θεμάτων κατά την επίσκεψή της στην Κίνα τον Αύγουστο.

Η συμφωνία Ουάσιγκτον και Πεκίνου ώστε να συγκροτηθούν οι ομάδες επιτεύχθηκε κατά την επίσκεψη της Γέλεν στην Κίνα τον Ιούλιο, δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ, προσθέτοντας ότι οι ομάδες θα βοηθήσουν κάθε πλευρά να εξηγήσει τις ενέργειές της, να τεθούν επίμαχα ζητήματα και να προωθηθούν λύσεις.

Το Υπουργείο Οικονομικών της Κίνας και η κεντρική τράπεζα ανέφεραν ότι θα πραγματοποιούνται «τακτικές και ad-hoc» συναντήσεις, ενώ το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι οι συνεδριάσεις θα γίνονται «με τακτικό ρυθμό».

Το κρατικό κινεζικό CCTV σχολίασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι υπάρχει κοινή προσδοκία στη διεθνή κοινότητα για τις ΗΠΑ και την Κίνα, ως τις δύο κορυφαίες οικονομίες του κόσμου, προκειμένου να ενισχύσουν την επικοινωνία και τον συντονισμό στον οικονομικό και χρηματοπιστωτικό τομέα και να σταθεροποιήσουν την παγκόσμια εμπιστοσύνη της αγοράς.

Οι ομάδες εργασίας θα χρησιμεύσουν επίσης ως πλατφόρμα για την Κίνα ώστε να συνεχίσει να πιέζει σε ζητήματα όπως η «μονομερής καταστολή και οι κυρώσεις» που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ στη χώρα, ανέφερε το σχόλιο του CCTV, προσθέτοντας ότι μπορεί να μην είναι εύκολο για τις δύο πλευρές να συνεχίσουν σε κοινό δρόμο εν μέσω τόσων πολλών διαφωνιών.

Η Γέλεν, σε δήλωση που δημοσιεύτηκε στο X, είπε ότι «είναι ζωτικής σημασίας να μιλάμε, ιδιαίτερα όταν διαφωνούμε».

«Αυτές οι ομάδες εργασίας θα χρησιμεύσουν ως σημαντικά fora για την κοινοποίηση των συμφερόντων και ανησυχιών της Αμερικής, για την προώθηση υγιούς οικονομικού ανταγωνισμού μεταξύ των δύο χωρών με ίσους όρους για τους Αμερικανούς εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις, καθώς και για την προώθηση της συνεργασίας ενώπιον παγκόσμιων προκλήσεων».

Today’s announcement of the establishment of Economic and Financial Working Groups between the Treasury Department and counterparts in China is an important step forward in our bilateral relationship and builds on my visit to Beijing in July. https://t.co/Bedf7TChlN