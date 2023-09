Χόλιγουντ: Τα βρήκαν οι σεναριογράφοι με τα στούντιο

Σε προκαταρκτική συμφωνία κατέληξαν οι σεναριογράφοι του Χόλιγουντ με τα στούντιο παραγωγής ταινιών, όπως ανακοίνωσε η συντεχνία Writers Guild of America, μεταδίδει το CNBC.

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ της Writers Guild of America και της Alliance of Motion Picture and Television Producers επαναλήφθηκαν την περασμένη εβδομάδα, μετά από μήνες ξεκινήματος και σταματήματος, οδηγώντας τελικά σε μια προκαταρκτική συμφωνία που αναμένεται να βάλει τέλος στη μία από τις δύο απεργίες που προκάλεσαν προβλήματα στις παραγωγές του κινηματογράφου και της τηλεόρασης, με συνέπεια την απώλεια εσόδων δισεκατομμυρίων δολαρίων για την Καλιφόρνια. Οι δυο πλευρές συνεχίζουν τις συζητήσεις για την τελική φρασεολογία στη συμφωνία.

Το τριετές συμβόλαιο πρέπει να εγκριθεί από τα μέλη της παραπάνω συντεχνίας που εκπροσωπεί 11.500 σεναριογράφους για τον κινηματογράφο και την τηλεόραση, πριν από την εφαρμογή της.