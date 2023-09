ΗΠΑ: Ανοδος 0,8% στις τιμές των κατοικιών τον Ιούλιο

Υψηλότερα κινήθηκαν οι τιμές των κατοικιών στις ΗΠΑ τον Ioύλιο.



Όπως μεταδίδει το Bloomberg, oι τιμές των κατοικιών ενισχύθηκαν 0,8% σε σχέση με τον Ιούνιο.

Σε ετήσια βάση, οι τιμές κατέγραψαν άνοδ0 4,6%, σύμφωνα με στοιχεία της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Χρηματοδότησης Στέγης (FHFA).

«Οι τιμές των κατοικιών συνέχισαν να κινούνται υψηλότερα τον Ιούλιο, σε ευθυγράμμιση με την τάση που παρατηρήθηκε τους τελευταίους μήνες. Τοπικά και οι εννιά περιφέρειες κατέγραψαν άνοδο τους τελευταίους δώδεκα μήνες», τονίζεται σε ανακοίνωση της FHFA.





New all time high. #FHFA House Price Index rose 0.8% MoM (vs 0.4% est) to 409.5 (Jan '91 =100).

That puts YoY at 4.6% up from 3.2% prior. pic.twitter.com/yTMjv3a1yc