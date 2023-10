British Airways: Μισθολογικές αυξήσεις 13% στους πιλότους

H British Airways, θυγατρική της International Airlines Group, βάζει τις τελευταίες πινελιές στην επερχόμενη μισθολογική συμφωνία με την ένωση πιλότων BALPA, που θα έχει διάρκεια τριάμισι ετών αποτρέποντας την προκήρυξη νέας απεργίας τουλάχιστον ως το 2027.

Η συμφωνία αποτέλεσε αντικείμενο διαπραγμάτευσης που διήρκεσε μήνες, γράφει ο Guardian, και τώρα απομένει να την υπερψηφίσουν τα μέλη του σωματείου. Βασίζεται στις αλλαγές στις αμοιβές και τις συνθήκες εργασίας που έγιναν πέρυσι, σύμφωνα με το Bloomberg.

