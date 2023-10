Η Αγκυρα δηλώνει έτοιμη να βοηθήσει για αποκλιμάκωση της κατάστασης στο Ισραήλ

Η Τουρκία καταδίκασε έντονα τις απώλειες αμάχων στις συγκρούσεις μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων, με την Άγκυρα να δηλώνει έτοιμη να βοηθήσει για την αποκλιμάκωση της κατάστασης προτού αυτή επεκταθεί σε άλλες περιοχές.

Σε ανακοίνωσή του, το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών τόνισε ότι η Άγκυρα βρίσκεται σε στενές επαφές με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, επαναλαμβάνοντας έκκληση του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για αυτοσυγκράτηση.

Το τουρκικό ΥΠΕΞ κάλεσε επίσης τους Τούρκους πολίτες στην περιοχή να παραμένουν σε ασφαλείς τοποθεσίες.

«Υπογραμμίζουμε ότι οι πράξεις βίας και κλιμάκωσης (...) δεν ωφελούν κανέναν», σημειώνεται στην ανακοίνωση. «Η Τουρκία είναι έτοιμη να παράσχει οποιαδήποτε βοήθεια μπορεί για να διασφαλιστεί ότι οι εν λόγω εξελίξεις μπορούν να τεθούν υπό έλεγχο προτού κλιμακωθούν περαιτέρω και επεκταθούν σε μια ευρύτερη περιοχή. Από αυτή την άποψη, συνεχίζουμε τις στενές επαφές μας με τα εμπλεκόμενα μέρη».

Press Release Regarding the Latest Developments in the Context of Israel-Palestine https://t.co/atG9S6ng7m pic.twitter.com/m6NHRqxV98