Βρετανία: Aπεργία την Black Friday προκηρύσσουν εργαζόμενοι της Amazon

Tην απειλή της μεγαλύτερης απεργίας που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στη διάρκεια της Black Friday, ημέρα κοσμοσυρροής συναλλαγών, αντιμετωπίζει η Amazon.

Το βρετανικό σωματείο GMB ανακοίνωσε επιπλέον τέσσερις μέρες κινητοποίησης στην αποθήκη της Amazon στο Κόβεντρι, στις 7, 8, 9, αλλά και στις 24 Νοεμβρίου -που είναι η Μαύρη Παρασκευή.

Οι απεργίες είναι οι τελευταίες σε μια σειρά εργατικών ενεργειών, με επίδικο τις αμοιβές και τα συνδικαλιστικά δικαιώματα.

Η Rachel Fagan, διοργανώτρια της κινητοποίησης της GMB, λέει: «Αυτές οι ημερομηνίες απεργιών θα ανεβάσουν τις συνολικές χαμένες μέρες λόγω εργατικής δράσης σε σχεδόν 30. Πρόκειται για μια πρωτόγνωρη, ιστορική στιγμή, που χαμηλά αμειβόμενοι εργαζόμενοι σηκώνουν κεφάλι απέναντι σε μια από τις πιο ισχυρές εταιρείες του κόσμου».

«Είναι η απάντηση των μελών μας στην άρνηση των αφεντικών της Amazon να ακούσουν», συνεχίζει. «Το Κόβεντρι είναι η καρδιά του δικτύου διανομής της Amazon. Η απεργία την Black Friday θα διαπεράσει όλο το δίκτυο logistics της εταιρείας στη Βρετανία. Η Amazon πρέπει να επανεξετάσει επειγόντως τις προτεραιότητές της, διαφορετικά θα προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση στους πελάτες και στο κοινό».

