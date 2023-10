Εμπορικό πλεόνασμα €8,1 δισ. στην ευρωζώνη το 8μηνο

Η πρώτη εκτίμηση για τις εξαγωγές αγαθών της ζώνης του ευρώ προς τον υπόλοιπο κόσμο τον Αύγουστο του 2023 ήταν 221,6 δισ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 3,9% σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2022 (230,6 δισ. ευρώ).

Οι εισαγωγές από τον υπόλοιπο κόσμο ανήλθαν σε 214,9 δισ. ευρώ, σημειώνοντας πτώση 24,6% σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2022 (285,0 δισ. ευρώ), σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat.

Ως αποτέλεσμα, η ζώνη του ευρώ κατέγραψε πλεόνασμα 6,7 δισ. ευρώ στο εμπόριο αγαθών με τον υπόλοιπο κόσμο τον Αύγουστο του 2023, σε σύγκριση με έλλειμμα 54,4 δισ. ευρώ τον Αύγουστο του 2022.

Το εμπόριο εντός της ζώνης του ευρώ μειώθηκε σε 189,3 δισ. ευρώ τον Αύγουστο του 2023, χαμηλότερα κατά 13,2% σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2022.

Τον Ιανουάριο έως τον Αύγουστο του 2023, οι εξαγωγές αγαθών της ζώνης του ευρώ προς τον υπόλοιπο κόσμο αυξήθηκαν σε 1.883,9 δισ. ευρώ (αύξηση 1,5% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο-Αύγουστο 2022) και οι εισαγωγές μειώθηκαν σε 1.875,8 δισ. ευρώ (μείωση 10,6 δισ. % σε σύγκριση με τον Ιανουάριο-Αύγουστο 2022).

Ως αποτέλεσμα, η ζώνη του ευρώ κατέγραψε πλεόνασμα 8,1 δισ. ευρώ, έναντι -242,9 δισ. ευρώ τον Ιανουάριο-Αύγουστο 2022.

Το εμπόριο εντός της ζώνης του ευρώ μειώθηκε σε 1.772,3 δισ. ευρώ τον Ιανουάριο-Αύγουστο 2023, μειωμένο κατά 1,8% σε σύγκριση με Ιανουάριο-Αύγουστο 2022.

