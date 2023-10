Διχασμένοι οι ηγέτες της ΕΕ για τον πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς

Eκτακτη τηλεδιάσκεψη των ηγετών της ΕΕ έχει συγκαλέσει για αύριο Τρίτη ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, προκειμένου να καθοριστεί μια «σαφής και κοινή πορεία δράσης που αντανακλά την πολυπλοκότητα της εκτυλισσόμενης κατάστασης» στη Μέση Ανατολή, γράφει το Politico.

Προηγήθηκε νέα δήλωση της ΕΕ για τον πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς, στην προσπάθεια να υιοθετηθεί ενιαία στάση για το θέμα, μετά την πολυφωνία και τις παραφωνίες της προηγούμενης εβδομάδας, με σειρά ανάμεικτων μηνυμάτων.

Σε δήλωση που εκδόθηκε το βράδυ της Κυριακής, οι 27 ηγέτες των κρατών μελών της ΕΕ καταδίκασαν «με τον πιο έντονο τρόπο τη Χαμάς και τις βάναυσες τρομοκρατικές επιθέσεις της σε ολόκληρο το Ισραήλ».

Αλλά η δήλωση αναφέρθηκε επίσης στην κατάσταση στη Γάζα, τονίζοντας τη σημασία της «παροχής επείγουσας ανθρωπιστικής βοήθειας» και την ανάγκη να βοηθηθούν οι πολίτες που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη στον θύλακα.

Η δήλωση εκδόθηκε από τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ μετά από διαβουλεύσεις με τις πρωτεύουσες της ΕΕ το Σαββατοκύριακο.

Την προηγούμενη Παρασκευή, η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν και η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μετσόλα επισκέφθηκαν το Ισραήλ για να αποτίσουν φόρο τιμής στα θύματα της επίθεσης της Χαμάς.

Ωστόσο, δέχθηκαν κριτική επειδή δεν ζήτησαν αυτοσυγκράτηση από το Ισραήλ, την ώρα που βομβαρδίζει αδιαλείπτως τη Γάζα προκαλώντας νέα εκατόμβη θυμάτων. Αντίθετα, οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ τόνισαν την ανάγκη για αυτοσυγκράτηση και ζήτησαν να επιτραπεί η είσοδος τροφίμων, νερού και φαρμάκων στη Γάζα, καταδικάζοντας ταυτόχρονα την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ.

“Peace is a question of will. All conflicts can be settled. There are no excuses for allowing them to become eternal.”



Martti Ahtisaari was a brilliant mediator, who dedicated his life to resolving conflicts around the world.



His wisdom will be missed, in times as we face today — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) October 16, 2023

Σε κορυφαίο επίπεδο, εξάλλου, ο επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ Ζοζέπ Μπορέλ — ο οποίος ως ύπατος εκπρόσωπος Εξωτερικών Υποθέσεων και Πολιτικής Ασφάλειας έχει την ευθύνη για την εξωτερική πολιτική της ΕΕ — ήρθε σε αντίθεση με τις τοποθετήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από την έναρξη της κρίσης, λαμβάνοντας περισσότερο επικριτική στάση απέναντι στις ισραηλινές ενέργειες σε σχέση με όσα είπαν Φον ντερ Λάιεν και Μετσόλα.

Rapidly deteriorating humanitarian situation in Gaza. Supplies from outside urgently needed, as stressed by @UNSCO_MEPP to EU.



We call for border crossings to be opened for immediate provision of humanitarian aid to civilians



Action needed to prevent loss of more innocent lives — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) October 15, 2023

Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σημείωσε ότι οι πολίτες πρέπει να προειδοποιούνται για επερχόμενες στρατιωτικές επιχειρήσεις, ώστε να έχουν χρόνο να φύγουν. «Οπως έκανε το Ισραήλ», είπε την Παρασκευή, απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με την απάντηση της ΕΕ στην κρίση μετά το τελεσίγραφο Ισραήλ για εκκένωση της βόρειας Γάζας από 1,1 εκατομμύριο ανθρώπους.

There is no justification for Hamas’ heinous act of terror.



Israel has the right to defend itself.



At the same time civilians in Gaza are also victims of Hamas.



This is why we are tripling our humanitarian aid for Palestinians in need. pic.twitter.com/x0zlUOKdb8 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 15, 2023

Αλλά λίγο αργότερα ο Μπορέλ διόρθωσε, τονίζοντας ότι οι προειδοποιήσεις «πρέπει να είναι ρεαλιστικές». Είναι «σίγουρα εντελώς μη ρεαλιστικό ένα εκατομμύριο άνθρωποι να μετακινηθούν σε 24 ώρες», είπε.

«Στεκόμαστε πλήρως αλληλέγγυοι στον λαό του Ισραήλ και τα θύματα των τρομοκρατικών επιθέσεων», δήλωσε και ο Σαρλ Μισέλ, προσθέτοντας ότι «οι τραγικές σκηνές που εκτυλίσσονται στη Λωρίδα της Γάζας ως αποτέλεσμα της πολιορκίας και της έλλειψης βασικών αναγκών, σε συνδυασμό με τις καταστροφές που προκλήθηκαν από τους διαρκείς βομβαρδισμούς, σημαίνουν συναγερμό στη διεθνή κοινότητα», τονίζοντας το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα αλλά τηρώντας το διεθνές δίκαιο.

Nothing justifies Hamas’ brutal terrorist attacks against Israel. We stand in full solidarity with the people of Israel.



Israel has the right to defend itself in full compliance with international law.



The unfolding tragedy has many consequences for Europe. That is why I am… — Charles Michel (@CharlesMichel) October 14, 2023

Αρκετοί ηγέτες της ΕΕ ζήτησαν από το Ισραήλ να διασφαλίσει ότι τηρεί το διεθνές δίκαιο απαντώντας στην επίθεση της Χαμάς. Ο Βέλγος πρωθυπουργός Αλεξάντερ ντε Κρο είπε ότι το Ισραήλ έχει δικαίωμα να υπερασπιστεί τον εαυτό του, αλλά πρέπει να σέβεται το διεθνές δίκαιο. Ο Ισπανός ηγέτης Πέδρο Σάντσεθ δήλωσε το Σάββατο ότι η εκκένωση της Γάζας από δεν δικαιολογείται από το διεθνές δίκαιο, ζητώντας λύση δύο κρατών στη σύγκρουση.