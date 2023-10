Φον ντερ Λάιεν: Kαμία δικαιολογία για το πλήγμα σε νοσοκομείο της Γάζας

Kαμία δικαιολογία δεν υπάρχει για να χτυπηθεί νοσοκομείο γεμάτο πολίτες, τόνισε η Πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν μιλώντας στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

«Εχθές το βράδυ, μια νέα, παράλογη τραγωδία μας συγκλόνισε όλους. Ένα νοσοκομείο στη Γάζα - όπου νοσηλεύονται εκατοντάδες τραυματίες - μετατράπηκε σε κόλαση φωτιάς. Οι σκηνές από το νοσοκομείο Al Ahli είναι ανατριχιαστικές και οδυνηρές. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για να χτυπηθεί ένα νοσοκομείο γεμάτο με πολίτες», σημείωσε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν επισημαίνοντας ότι πρέπει να να εξακριβωθούν τα δεδομένα και «οι υπεύθυνοι πρέπει να λογοδοτήσουν».

