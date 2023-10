Σε χαμηλό 13 ετών βούτηξαν οι μεταπωλήσεις κατοικίων στις ΗΠΑ

Οι μεταπωλήσεις κατοικιών κινήθηκαν χαμηλότερα τον Σεπτέμβριο στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2010, καθώς το κόστος δανεισμού παραμένει σε υψηλά επίπεδα.

Ειδικότερα, οι μεταπωλήσεις υποχώρησαν 2% σε σχέση με τον Αύγουστο, στον εποχιακά προσαρμοσμένο ετήσιο ρυθμό των 3,96 εκατομμυρίων μονάδων τον περασμένο μήνα, σύμφωνα με την Εθνική Ένωση Μεσιτών (NAR). Η πτώση ήταν μικρότερη από τις προβλέψεις των αναλυτών.

Σε ετήσια βάση οι πωλήσεις βούτηξαν 19%.

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, η μέση τιμή πώλησης ήταν 394,300, δολάρια, περίπου 2% υψηλότερα σε σχέση με πέρυσι.

Ο αριθμός των κατοικιών που είναι διαθέσιμες προς πώληση αυξήθηκε στο 1,13 εκατ, αλλά παραμένει χαμηλότερος από κάθε άλλον Σεπτέμβριο από τότε που ξεκίνησε η καταγραφή των στοιχειών το 1999. Με τον τρέχοντα ρυθμό, θα απαιτούνταν 3,4 μήνες για να πουληθούν όλες οι κατοικίες στην αγορά.

September existing home sales -2% m/m vs. -3.7% est. & -0.7% prior … level (blue) now at lowest since October 2010 pic.twitter.com/adx3yrbBdg