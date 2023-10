Ανέκτησε την ευρωπαϊκή πρωτιά το χρηματιστήριο του Λονδίνου

Το ράλι των μετοχών των πετρελαϊκών εταιρειών φέτος έδωσε τη χείρα βοήθειας στο Λονδίνο ώστε να ανακτήσει το στέμμα του από το Παρίσι ως το μεγαλύτερο χρηματιστήριο της Ευρώπης.

Οι κεφαλαιακοί δείκτες που επικαλείται το Bloomberg δείχνουν ότι η συνδυασμένη κεφαλαιοποίηση των βασικών αγορών στο Λονδίνο είναι τώρα 2.888,4 δισ. δολάρια, έναντι των 2.887,5 δισ. δολαρίων του Παρισιού.

Η αγορά του Λονδίνου έχει βοηθηθεί από την ενίσχυση των τιμών των μετοχών στον κλάδο πετρελαίου, όπως της BP (αύξηση 15% φέτος) και της Shell (άνοδος σχεδόν 18%).

Ορισμένοι από τους Γάλλους κατασκευαστές προϊόντων πολυτελείας, παράλληλα, έχουν πληγεί από την αδύναμη ανάκαμψη της Κίνας. Ενδεικτικά, οι μετοχές της LVMH έχουν χάσει 4% φέτος.

