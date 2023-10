Τριανταεννέα νεκροί από τυφώνα στο Ακαπούλκο, τεράστιες καταστροφές

Ο απολογισμός των θυμάτων του τυφώνα που προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές την Τετάρτη στην Ακαπούλκο, την τουριστική πρωτεύουσα στο νοτιοδυτικό Μεξικό, αναθεωρήθηκε προς το χειρότερο χθες Σάββατο, ανέβηκε από τους 27 στους 39 νεκρούς, ανακοίνωσε η κυβέρνηση, που προσπαθεί να οργανώσει τη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας.

Δέκα άνθρωποι –ο προηγούμενος επίσημος απολογισμός έκανε λόγο για τέσσερις– θεωρούνται παράλληλα αγνοούμενοι, γνωστοποίησε η υπουργός Ασφαλείας, η Ρόσα Ισέλα Ροδρίγκες. Τα 39 θύματα, 29 άνδρες και 10 γυναίκες, δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί, σύμφωνα με την υπουργό.

«Πρέπει να ξεκινήσουμε την ανοικοδόμηση της Ακαπούλκο το συντομότερο δυνατόν», τόνισε από την πλευρά του ο μεξικανός πρόεδρος Αντρές Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ. Το 80% των ξενοδοχείων έχει καταστραφεί η υποστεί ζημιές στη λουτρόπολη, που ζει πρακτικά από τον τουρισμό και συγκαταλέγεται στους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Λατινικής Αμερικής, μαζί με το Κανκούν, επίσης στη μεξικανική επικράτεια, και την Πούντα ντελ Έστε, στην Ουρουγουάη.

Στο απόγειό της, η Ακαπούλκο προσέλκυε αστέρια του Χόλιγουντ όπως ο Τζον Γουέιν ή ο Τζόνι Βαϊσμίλερ.

Τρεις ημέρες μετά το πλήγμα του τυφώνα Ότις, που έφθασε στο έδαφος ενώ κατατασσόταν στην κατηγορία 5, την υψηλότερη της κλίμακας Σαφίρ-Σίμσον, η βοήθεια έφθανε με βραδύ ρυθμό, ενώ μέρος της πόλης δεν είχε ακόμη ηλεκτρικό ρεύμα, υπηρεσίες τηλεφωνίας και καύσιμα. Κάπου 17.000 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας αναπτύχθηκαν στην πόλη για εγγυηθούν την ασφάλεια έπειτα από λεηλασίες, ειδικά σούπερ μάρκετ, σύμφωνα με τις αρχές.

Στήθηκαν φυλάκια για να υποβάλλονται οχήματα σε ελέγχους. Στρατιωτικοί και μέλη της Εθνικής Φρουράς επιτρέπουν να περνούν μόνο είδη πρώτης ανάγκης και προχωρούν σε κατασχέσεις κάποιων αγαθών (αλκοολούχα ποτά, οικιακές ηλεκτρικές συσκευές κ.ά.).

Ο στρατός ξηράς και το πολεμικό ναυτικό δημιούργησαν «αερογέφυρα» για να επιταχυνθεί η διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας, ανέφερε χθες η κυβέρνηση. Χιλιάδες λίτρα πόσιμου νερού και τρόφιμα μοιράστηκαν σε κατοίκους της Ακαπούλκο — πόλης με πληθυσμό κάπου 790.000 κατοίκων. Γίνονται επίσης αεροδιακομιδές ασθενών από την Ακαπούλκο στην πρωτεύουσα όταν κρίνεται πως χρειάζονται «εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα».

Νέα «τροπική ύφεση» οδεύει στο μεταξύ να σχηματιστεί στον Ειρηνικό Ωκεανό, στα ανοικτά της πολιτείας Τσιάπας (νότια) και της Γουατεμάλας, ανακοίνωσε η εθνική επιτροπή υδάτινων πόρων (CONAGUA). Οι ατμοσφαιρικές συνθήκες ευνοούν τον σχηματισμό «τροπικής ύφεσης» στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας, ανέφερε επίσης το αμερικανικό Εθνικό Κέντρο Τυφώνων (NHC) με έδρα το Μαϊάμι.

Ο τυφώνας Ότις, που χτύπησε την Ακαπούλκο με ανέμους ταχύτητας ως και 270 χιλιομέτρων την ώρα και καταρρακτώδεις βροχές, σχηματίστηκε και ενισχύθηκε πάρα πολύ γρήγορα, μέσα σε μερικές ώρες, προς κατάπληξη ορισμένων μετεωρολόγων.

«Δυστυχώς, ο Ότις σχηματίστηκε σε συνθήκες που τον ευνοούσαν, όπως η υψηλή θερμοκρασία στα βαθιά νερά του Ειρηνικού Ωκεανού, στα ανοικτά της δυτικής ακτής του Μεξικού, καθώς και το ατμοσφαιρικό περιβάλλον», εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο διευθυντής του NHC Μάικλ Μπρέναν. Λόγω της ταχύτητας-ρεκόρ της ενίσχυσής του εξάλλου άφησε ελάχιστο χρόνο στους κατοίκους της Ακαπούλκο για να λάβουν μέτρα προστασίας καταστημάτων και ξενοδοχείων ή αποθήκευσης τροφίμων.

