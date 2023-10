Γαλλία: Ανακαλύφθηκε μεγάλο κοίτασμα λευκού υδρογόνου

Ενώ ερευνούσαν για το εύρος των αποθεμάτων μεθανίου στο υπέδαφος της Λωρραίνης στη ΒΑ Γαλλία, επιστήμονες από το εργαστήριο Γεωλογικών Πόρων του τοπικού πανεπιστημίου (Laboratoire GeoRessources του Université de Lorraine) και του CNRS εντόπισαν τυχαία τεράστιες ποσότητες λευκού υδρογόνου, που δυνητικά θα μπορούσαν να αποτελέσουν το μεγαλύτερο κοίτασμα αυτού του αερίου που έχει ανακαλυφθεί.

Με τη χρήση εξελιγμένων τεχνικών μέσων, οι ερευνητές ανέλυσαν αέρια που βρίσκονταν διαλυμένα σε γεωλογικούς σχηματισμούς σε βάθος μέχρι 1.200 μέτρα. Σε αντίθεση με το γκρι υδρογόνο, που παράγεται με βιομηχανικό τρόπο και έχει υψηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, το λευκό υπάρχει στη φύση και σε καθαρή μορφή μπορεί να αποτελέσει την ιδανική επιλογή για την αντικατάσταση των ορυκτών καυσίμων σε βαριές βιομηχανίες, όπως η παραγωγή ενέργειας, δομικών υλικών και χάλυβα.

Αισιόδοξο μήνυμα παραγωγής καθαρής ενέργειας από τεράστιο κοίτασμα «λευκού υδρογόνου» στη Γαλλία

Θεωρητικά, το λευκό υδρογόνο προέρχεται από αντιδράσεις μεταξύ μορίων νερού και ορυκτών που αποτελούνται από ανθρακικό σίδηρο, τα οποία όταν έρχονται σε επαφή προκαλούν οξείδωση του ορυκτού και μείωση του νερού, απελευθερώνοντας υδρογόνο και οξείδια του σιδήρου. Εφόσον επιβεβαιωθεί εμπειρικά η διαδικασία, θα σημαίνει ότι εκτός από φυσική και κολοσσιαίων διαστάσεων, η παραγωγή υδρογόνου θα είναι ουσιαστικά «ανανεώσιμη», γιατί πρόκειται για αντιδράσεις που πραγματοποιούνται γρήγορα – μέσα σε λίγες εβδομάδες ή μήνες – και τα κοιτάσματα ανθρακικού σιδήρου στο υπέδαφος της Λωρραίνης είναι κυριολεκτικά τεράστια.

