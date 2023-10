Κατέρρευσαν οι συνομιλίες για εμπορική συμφωνία ΕΕ-Αυστραλίας

Οι διαπραγματεύσεις για μια εμπορική συμφωνία μεταξύ Αυστραλίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης απέτυχαν, δήλωσε ο υπουργός Εμπορίου της Αυστραλίας Ντον Φάρελ.

«Δυστυχώς, δεν μπορέσαμε να σημειώσουμε πρόοδο», δήλωσε μέσω βίντεο μετά από άτυπες συζητήσεις μεταξύ Καμπέρας και Βρυξελλών. «Οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν και ελπίζω ότι, μια μέρα, θα υπογράψουμε μια συμφωνία που θα ωφελεί τόσο την Αυστραλία όσο και τους Ευρωπαίους φίλους μας».

Οι συνομιλίες, που διεξήχθησαν στο περιθώριο της συνάντησης των υπουργών Εμπορίου της G7 στην Ιαπωνία, θεωρήθηκαν ως ύστατη προσπάθεια για να γεφυρωθούν οι εναπομένουσες διαφορές ανάμεσα στις δύο πλευρές.

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκφράζει τη λύπη της για την έλλειψη προόδου κατά τις συνομιλίες στην Οσάκα. Οι διαπραγματευτικές μας ομάδες σημείωσαν πρόοδο τις τελευταίες εβδομάδες. Υπήρχε αισιοδοξία ότι μια συμφωνία θα ήταν εφικτή», δήλωσε εκπρόσωπος της Κομισιόν.

«Ωστόσο, οι συζητήσεις σε επίπεδο υπουργών στην Οσάκα δεν είδαν την ίδια πρόοδο. Η αυστραλιανή πλευρά κατέθεσε εκ νέου γεωργικές απαιτήσεις που δεν εντάσσονται στο πνεύμα των πρόσφατων διαπραγματεύσεων και της διαδικασίας μεταξύ των ανώτερων αξιωματούχων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι έτοιμη να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις», είπε ο εκπρόσωπος, αντανακλώντας και την άποψη του επιτρόπου Γεωργίας Γιάνους Βοϊτσεχόφσκι, όπως εκφράστηκε μέσω Χ, ότι χρειάζονται πιο ρεαλιστικές προσδοκίες και ισορροπημένη προσέγγιση, με σεβασμό και στον ευρωπαϊκό αγροτικό τομέα.

I regret that we could not successfully conclude our negotiations on the 🇪🇺-🇦🇺

Free Trade Agreement.



To move forward, we need more realistic expectations and a balanced approach that fully respects the viability of our farmers and the sustainability of our food system. https://t.co/YS8ImOsrZF