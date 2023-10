ΗΠΑ: Ανηφορίζουν οι τιμές κατοικιών στις 20 μεγαλύτερες πόλεις

Στις ΗΠΑ, οι τιμές των κατοικιών στις 20 μεγαλύτερες πόλεις αυξήθηκαν για έκτο συνεχόμενο μήνα, βοηθημένες από την έλλειψη ακινήτων στην αγορά.

Ο δείκτης τιμών κατοικιών S&P CoreLogic Case-Shiller 20 πόλεων αυξήθηκε κατά 1% σε μηνιαία βάση τον Αύγουστο, σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα.

Σε ετήσια βάση, οι τιμές των κατοικιών στις 20 μεγάλες αγορές του μετρό στις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 2,2%, παρά τον αντίκτυπο των υψηλότερων αμερικανικών επιτοκίων στο κόστος δανεισμού.

Case Shiller shows no drop in housing prices.. I get a lot of people arguing with me about this.. but it happens every time you cut supply. pic.twitter.com/fK7Ht1n6xU