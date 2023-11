Πληροφορίες για επίθεση σε κομβόι που μετέφερε τον Μαχμούντ Αμπάς

Πληροφορίες για επίθεση με πυροβολισμούς κατά κομβόι που μετέφερε τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς.

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από το πρακτορείο EHA MEDYA, το οποίο μετέδωσε και την είδηση, ακούγονται οι πυροβολισμοί από την οργάνωση, ενώ ένας άνδρας φαίνεται να πέφτει στο έδαφος.

Και το CNNTurk μεταδίδει πληροφορίες ότι η αυτοκινητοπομπή του Αμπάς δέχθηκε πυρά. Σύμφωνα με αυτές τις πληροφορίες, κατά την επίθεση, ένα άτομο δέχθηκε πυροβολισμούς. Δεν υπάρχει ακόμη δήλωση σχετικά με την κατάσταση της υγείας του Μαχμούντ Αμπάς.

Την επίθεση φέρεται να ανέλαβε μια οργάνωση με την ονομασία «Παιδιά του Αμπού Τζέντελ».

Gunfire targeted the convoy of Palestinian President Mahmoud Abbas.



▪️ The attack was claimed by 'Sons of Abu Jandal'.

▪️ The Sons of Abu Jandal had given Mahmoud Abbas a 24-hour ultimatum to take steps on Gaza and act against Israel.