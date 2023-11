Μεσανατολικό: Η ΕΕ χορηγεί βοήθεια €902 εκατ. στην Ιορδανία

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε ότι χορηγεί βοήθεια άνω των 900 εκατ. ευρώ στην Ιορδανία, η οποία φοβάται τις συνέπειες του πολέμου που μαίνεται εδώ και έναν μήνα μεταξύ του Ισραήλ και της παλαιστινιακής Χαμάς.

Η ανακοίνωση έγινε στο τέλος της συνάντησης μεταξύ της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και του βασιλιά Αμπντάλα Β' στις Βρυξέλλες. Οι δύο ηγέτες συζήτησαν για τα ισραηλινά αντίποινα κατά της Χαμάς, που προκάλεσαν, σύμφωνα με το παλαιστινιακό κίνημα το οποίο έχει την εξουσία στη Λωρίδα της Γάζας, τον θάνατο περισσότερων από 10.000 ανθρώπων, εκ των οποίων χιλιάδες παιδιά.

Η Ιορδανία, γειτονική χώρα του Ισραήλ που έχει δεχτεί ήδη εκατοντάδες χιλιάδες Παλαιστίνιους, φοβάται μια νέα μαζική έξοδο προς το έδαφός της.

«Επανέλαβα την αντίθεσή μου σε οποιονδήποτε αναγκαστικό εκτοπισμό Παλαιστινίων από τη Γάζα και την υποστήριξή μου σε μια λύση δύο κρατών», ενός ισραηλινού και ενός παλαιστινιακού, δήλωσε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σε μήνυμά της στην πλατφόρμα X.

