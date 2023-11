Χάκερ χτύπησαν τη μεγαλύτερη τράπεζα του κόσμου

Μια επίθεση ransomware (κυβερνοεπίθεση απαιτώντας λύτρα) στον κλάδο χρηματοοικονομικών υπηρεσιών της μεγαλύτερης τράπεζας της Κίνας έχει διαταράξει την αγορά των αμερικανικών κρατικών ομολόγων, αναγκάζοντας τους πελάτες της Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) να επαναδρομολογήσουν τις συναλλαγές, δήλωσαν παράγοντες της αγοράς την Πέμπτη.

Οπως μεταδίδουν οι Financial Times, η ένωση Securities Industry and Financial Markets είπε για πρώτη φορά στα μέλη της την Τετάρτη ότι η ICBC Financial Services χτυπήθηκε από λογισμικό ransomware, το οποίο παραλύει τα συστήματα υπολογιστών εκτός εάν πραγματοποιηθεί πληρωμή, είπαν αρκετοί άνθρωποι που γνωρίζουν τις συζητήσεις.

Η επίθεση εμπόδισε την ICBC FS να διακανονίσει το trading των αμερικανικών κρατικών ομολόγων για λογαριασμό άλλων συμμετεχόντων στην αγορά, σύμφωνα με traders και τράπεζες, με ορισμένες συναλλαγές μετοχών να επηρεάζονται επίσης. Συμμετέχοντες στην αγορά, συμπεριλαμβανομένων των hedge funds και των διαχειριστών περιουσιακών στοιχείων, αναδρομολόγησαν τις συναλλαγές.

Μια ειδοποίηση στον ιστότοπο της ICBC FS το βράδυ της Πέμπτης επιβεβαίωσε ότι «ήταν αντιμέτωπη με μια επίθεση ransomware, που είχε ως αποτέλεσμα τη διακοπή ορισμένων συστημάτων [οικονομικών υπηρεσιών]».