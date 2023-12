Σεισμός 7,6 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες

Σεισμός 7,6 βαθμών Ρίχτερ σημειώθηκε στο νησί Μιντανάο, στις Φιλιππίνες, το Σάββατο 2/12, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό-Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC).

Ο σεισμός έγινε σε βάθος 63 χιλιομέτρων (39,15 μίλια), πρόσθεσε το EMSC.

Μετασεισμός μεγέθους 6,4 βαθμών συγκλόνισε τις νότιες Φιλιππίνες, λίγο μετά τον πρώτο ισχυρό σεισμό που προκάλεσε συναγερμό για τσουνάμι, ανακοίνωσε το αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωφυσικής (USGS).

Tsunami Advisory – 12/2, 11:56pm

A Tsunami Advisory has been issued. Waves of up to 1m are expected. Those near coastal areas, rivers, or lakes should evacuate to higher ground immediately. #tsunami pic.twitter.com/FD7kYpC0Z3