Παγκόσμια Τράπεζα: Στα σκαριά μοντέλο που θα τρέξει κλιματικές επενδύσεις

Η Παγκόσμια Τράπεζα συνεργάζεται με μια λέσχη 15 οικονομικών ηγετών προκειμένου να μειωθεί ο επενδυτικός κίνδυνος σε κλιματικά έργα στις αναδυόμενες οικονομίες και να προσελκυστούν ιδιωτικά κεφάλαια με στόχο τη μείωση των εκπομπών.

Ο Ajay Banga, πρόεδρος της Παγκόσμιας Τράπεζας, είπε ότι το επενδυτικό εργαστήρι ονόματι Private Sector Investment Lab (PSIL) επικεντρώνεται στην «εξεύρεση ενός μοντέλου που θα διευκολύνει επενδυτές με βαθιές τσέπες ώστε να συνεισφέρουν μεγάλα ποσά για συμφωνίες για το κλίμα».

Κύριος στόχος είναι δημιουργία μιας «κατηγορίας τιτλοποιήσιμων περιουσιακών στοιχείων σε τέτοιου είδους επενδύσεις, όπου μεγάλα συνταξιοδοτικά ταμεία ή παίκτες όπως η BlackRock θα βρουν ελκυστικό πεδίο ώστε να ρίξουν δισεκατομμύρια», είπε στο Επιχειρηματικό Φόρουμ του Bloomberg στο πλαίσιο της COP28.

Creating a securitizable asset class "where large pension funds, large players like BlackRock will find a very attractive place to put billions to work" is a key target of the Private Sector Investment Lab, World Bank President Ajay Banga says https://t.co/EbQfrekanY pic.twitter.com/puMtNXcGkq