Συναγερμός στην Τουρκία, ισχυρός σεισμός 5 Ρίχτερ

Ισχυρός σεισμός 5 Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα το πρωί στην Τουρκία. Η δόνηση έγινε ιδιαίτερα αισθητή στην Κωνσταντινούπολη, κυρίως στην ασιατική πλευρά της μεγαλούπολης, στην Προύσα και στις γύρω περιοχές.

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 6 χλμ. βόρειο-βορειοανατολικά της πόλης Μουδανιά, και 27 χλμ. βορειοδυτικά της Προύσας, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 11 χλμ.

Ο σημερινός σεισμός στην Τουρκία έχει ιδιαίτερη σημασία κυρίως για το ρήγμα της Κωνσταντινούπολης όχι για την Ελλάδα, είπε ο κ. Ευθύμης Λέκκας, πρόεδρος ΟΑΣΠ και καθηγητής Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών μιλώντας στην ΕΡΤ. «Δεν σημαίνει ότι κάθε σεισμός που γίνεται κοντά στην Κωνσταντινούπολη θα επηρεάσει και την Ελλάδα».

«Όταν θα ενεργοποιηθεί το ρήγμα της Κωνσταντινούπολης θα δούμε τα χαρακτηριστικά για να δούμε εάν θα επηρεάσει τον ελληνικό χώρο» ανέφερε.

«Δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε ακόμα αν είναι ο κύριος σεισμός ή όχι», ανέφερε.

Την ανησυχία του ότι σε περίπτωση μεγάλου σεισμού στην Κωνσταντινούπολη θα μπορούσαν να υπάρξουν ζημιές στον ναό της Αγίας Σοφίας, εξέφρασε πριν δύο μέρες μιλώντας στην ΕΡΤ ο κ. Ευθύμης Λέκκας.

Ο κ. Λέκκας ανέφερε μεταξύ άλλων ότι η Αγία Σοφία έχει μια ηλικία της τάξεως των 1.500 ετών περίπου κι ότι μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα υπέστη πολλές καταστροφές κατά διαστήματα και βεβαίως στα 1.500 αυτά χρόνια έχει υποστεί τη φθορά του χρόνου.

Συμπλήρωσε ότι «Εκείνο όμως που μας ανησυχεί περισσότερο είναι ότι εάν εκδηλωθεί κάποιος μεγάλος σεισμός, τότε ενδεχομένως να έχουμε μεγάλα προβλήματα. Όπως όλοι ξέρουμε στην Κωνσταντινούπολη περιμένουμε ένα μεγάλο σεισμό. Αυτό προκύπτει από πολύχρονες έρευνες πολλών επιστημονικών ομάδων στην Αγία Σοφία και στο ρήγμα της Κωνσταντινούπολης. Αυτό το ρήγμα έπρεπε ουσιαστικά να δραστηριοποιηθεί και να δώσει ένα σεισμό της τάξεως των 7 βαθμών μέχρι το 2022. Όμως δεν δραστηριοποιήθηκε και όσο περνάνε, όσο περνάει ο καιρός, οι τάσεις συσσωρεύονται με αποτέλεσμα να περιμένουμε ακόμη μεγαλύτερο σεισμό. Σε αυτή την περίπτωση, δηλαδή στην περίπτωση εκδήλωσης ενός μεγάλου σεισμού, είναι φυσιολογικό να αναμένουμε να έχουμε μερικές βλάβες στην Αγία Σοφία ή μεγαλύτερες, αλλά βεβαίως αυτό είναι ένα θέμα το οποίο υποδεικνύει ότι σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να γίνουν εργασίες συντήρησης όλων των στοιχείων της Αγίας Σοφίας και κυρίως αυτών που είναι που κρίνονται ουσιαστικά πιο επικίνδυνα».

