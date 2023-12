ΗΠΑ: Στηρίζουμε τον ελληνοτουρκικό διάλογο

Οι Ηνωμένες Πολιτείες χαιρετίζουν με σθεναρό τρόπο τη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ταγίπ Ερντογάν, ανέφερε ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ σε ερώτηση από το τουρκικό πρακτορείο Anadolu.

Σύμφωνα με την ανάρτηση του τουρκικού πρακτορείου, αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ δήλωσε ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστηρίζουν τις διμερείς συζητήσεις σε όλα τα επίπεδα ώστε η Ελλάδα και η Τουρκία να συνεργαστούν για την προώθηση της ειρήνης, της ασφάλειας και της ευημερίας στην περιοχή».

