ΕΕ: Ερευνα στο X του Μάσκ για fake news και παράνομο περιεχόμενο

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κινήσει επίσημη διαδικασία για να αξιολογήσει κατά πόσον το X ενδέχεται να έχει παραβιάσει την πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες σε τομείς που συνδέονται με τη διαχείριση κινδύνου, τον έλεγχο περιεχομένου, τα παραπλανητικά μοτίβα, τη διαφάνεια των διαφημίσεων και την πρόσβαση των ερευνητών σε δεδομένα.

Με βάση την προκαταρκτική έρευνα που έχει διεξαχθεί μέχρι στιγμής, μεταξύ άλλων βάσει ανάλυσης της έκθεσης εκτίμησης κινδύνου που υπέβαλε το X τον Σεπτέμβριο, της έκθεσης διαφάνειας του X που δημοσιεύτηκε στις 3 Νοεμβρίου, και των απαντήσεων του X σε επίσημο αίτημα παροχής πληροφοριών, οι οποίες, μεταξύ άλλων, αφορούσαν τη διάδοση παράνομου περιεχομένου στο πλαίσιο των τρομοκρατικών επιθέσεων της Χαμάς κατά του Ισραήλ, η Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει επίσημη διαδικασία επί παραβάσει κατά του Χ βάσει της πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες.

Η Μαργκρέιτε Βέστεϊγιερ, εκτελεστική αντιπρόεδρος, δήλωσε: «Όσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος που ενέχουν οι μεγάλες πλατφόρμες για την κοινωνία μας, τόσο πιο συγκεκριμένες είναι οι απαιτήσεις της πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες. Λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη κάθε παραβίαση των κανόνων μας. Και τα στοιχεία που διαθέτουμε επί του παρόντος επαρκούν για την κίνηση επίσημης διαδικασίας κατά του X. Η Κομισιόν θα διερευνήσει προσεκτικά τη συμμόρφωση του Χ με την πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες, ώστε να διασφαλιστεί η προστασία των Ευρωπαίων πολιτών στο διαδίκτυο — όπως ορίζει ο κανονισμός».

