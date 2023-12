Έκρηξη κοντά στην πρεσβεία του Ισραήλ στο Νέο Δελχί

Εκρηξη σημειώθηκε κοντά στην ισραηλινή πρεσβεία στο Νέο Δελχί σήμερα, όπως έγινε γνωστό από κυβερνητικές πηγές. Ολο το προσωπικό είναι καλά στην υγεία του μετά την έκρηξη.

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε πως γύρω στις 5:20 σημειώθηκε μια έκρηξη σε κοντινή απόσταση από την πρεσβεία», είπε στο Ρόιτερς ο εκπρόσωπος τύπου της ισραηλινής πρεσβείας Γκάι Νιρ.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ ανέφερε πως κανείς εργαζόμενος δεν έπαθε το παραμικρό μετά την έκρηξη και ότι οι ισραηλινές αρχές συνεργάζονται με τους Ινδούς ετέρους τους για να ερευνήσουν τα αίτια της έκρηξης.

Delhi Police say they have received a call about blast near Israel Embassy, details awaited and search is on | reported by news agency PTI