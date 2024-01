Στις φλόγες επιβατικό αεροπλάνο στο αεροδρόμιο του Τόκιο

Στις φλόγες έχει παραδοθεί ένα επιβατικό αεροσκάφος στο αεροδρόμιο του Τόκιο μετά από σύγκρουση με αεροσκάφος της ιαπωνικής ακτοφυλακής κατά την προσγείωση, με την επιχείρηση της πυροσβεστικής να είναι σε εξέλιξη.

Πρόκειται για την πτήση 516 που ερχόταν από το Χοκάιντο, ενώ όπως ανακοίνωσε η Japan Airlines, το αεροσκάφος εκκενώθηκε από 379 επιβάτες και πλήρωμα.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες το αεροσκάφος της Japan Airlines έπιασε φωτιά μετά την προσγείωσή του στον διάδρομο.

Πέντε νεκροί έχουν ανασυρθεί από το φλεγόμενο αεροσκάφος της ιαπωνικής ακτοφυλακής, σε κρίσιμη κατάσταση παραμένει ο κυβερνήτης, σύμφωνα με το Reuters.

Ενα άτομο διέφυγε από το αεροσκάφος της ακτοφυλακής που τυλίχθηκε στις φλόγες, ενώ αναζητούνται πέντε ακόμη άνθρωποι.

Ολοι οι αεροδιάδρομοι του αεροδρομίου παραμένουν κλειστοί.

BREAKING: Japan Airlines plane with 367 people on board collides with Coast Guard plane at Tokyo Airport pic.twitter.com/ANheXFC2Ny

Με πληροφορίες από Reuters, EΡT

A Japan Airlines plane with several hundred passengers onboard caught fire at Tokyo's Haneda airport after colliding with another aircraft



It appears that all aboard were safely evacuated, national broadcaster NHK reports https://t.co/XhMUf2dEGQ pic.twitter.com/WxL5ZAQjEx