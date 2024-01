Eπίθεση Ισραήλ με drone σε γραφείο της Χαμάς στη Βηρυτό

Ισραηλινό drone χτύπησε γραφείο της Χαμάς σε νότιο προάστιο της Βηρυτού την Τρίτη, σκοτώνοντας τέσσερις ανθρώπους, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο του Λιβάνου.

Τρεις πηγές του Reuters ανέφεραν ότι από την έκρηξη που σημειώθηκε σκοτώθηκε ο Σαλέχ Αλ-Αρούρι, υψηλόβαθμο στέλεχος της Χαμάς.

Αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε στο πρακτορείο ότι το drone χτύπησε τον δεύτερο όροφο πολυκατοικίας στη γειτονιά Νταχιγιέ.

