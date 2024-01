Ιράν: Εκρήξεις στο μνημόσυνο ηγέτη των Φρουρών της Επανάστασης, τουλάχιστον 103 νεκροί

Δύο «τεράστιες» εκρήξεις έπληξαν νεκροταφείο στο Ιράν, όπου τελούνταν μνημόσυνο για τη δολοφονία του ιρανού ανώτατου διοικητή των Φρουρών της Επανάστασης Κασέμ Σουλεϊμανί (φωτό) το 2020 σε επίθεση με αμερικανικό drone, μετέδωσαν ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Η κρατική τηλεόραση του Ιράν ανέφερε μια πρώτη και μετά μια δεύτερη έκρηξη κατά τη διάρκεια της τελετής στη νοτιοανατολική πόλη Kerman, μεταφέροντας την πληροφορία ότι έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 103 άτομα ενώ εκατοντάδες είναι οι τραυματίες.

Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι οι εκρήξεις στην πόλη Kerman ήταν τρομοκρατική ενέργεια.

Ο εκπρόσωπος των αρμόδιων υπηρεσιών εκτάκτου ανάγκης του Ιράν, Babak Yektaparast, δήλωσε ότι έχουν σκοτωθεί 73 άτομα και έχουν τραυματιστεί περίπου 170.

Το πρακτορείο ειδήσεων SNN ανέφερε ότι δεκάδες ασθενοφόρα κατευθύνονταν προς το νεκροταφείο, όπου εκατοντάδες Ιρανοί είχαν συγκεντρωθεί για να τιμήσουν την επέτειο του θανάτου του Σουλεϊμανί.

Εν τω μεταξύ, ημέρα εθνικού πένθους κήρυξε την αυριανή η ιρανική κυβέρνηση «Μετά την τρομοκρατική επίθεση στο Κερμάν (νότια), η κυβέρνηση κήρυξε για αύριο (Πέμπτη) ημέρα εθνικού πένθους σε όλη τη χώρα», μετέδωσε η κρατική τηλεόραση.

Iranian state media says two explosions have struck a procession marking the anniversary of General Qassem Soleimani’s assassination.



The blasts reportedly happened near the slain commander’s gravesite in the city of Kerman. pic.twitter.com/KbgkrewSf8