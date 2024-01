Ηγετικό στέλεχος της Χεζμπολάχ σκοτώθηκε από ισραηλινό πλήγμα

Ισραηλινό χτύπημα στον Λίβανο σκότωσε ανώτερο αξιωματούχο της επίλεκτης δύναμης Ραντβάν της Χεζμπολάχ, αναφέρει το πρακτορείο ειδήσεων Reuters, επικαλούμενο τρεις πηγές ασφαλείας.

Δεν υπάρχει κανένα άμεσο σχόλιο από το Ισραήλ.

Αναφορές από τον Λίβανο αναφέρουν ότι ο αξιωματούχος σκοτώθηκε όταν ένας πύραυλος χτύπησε αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε, μεταδίδουν οι Times of Israel.

Λιβανικές πηγές τονίζουν ότι η δολοφονία του ανώτερου διοικητή της Ραντβάν είναι «οδυνηρό» πλήγμα για την οργάνωση της Χεζμπολάχ.

Πηγές ασφαλείας ανέφεραν ότι νεκρός είναι ο Ουισάμ αλ-Ταουίλ, αναπληρωτής επικεφαλής μονάδας της Ραντβάν, καθώς και ακόμη ένας μαχητής της Χεζμπολάχ. Το αυτοκίνητό τους χτυπήθηκε σε επίθεση στο λιβανέζικο χωριό Majdal Selm.

Wissam al-Tawil, known as Jawad, a key Hezbollah area commander, was reportedly killed in an Israeli strike in Khirbat Salem, Lebanon.

Jawad, a reportedly significant figure within Hezbollah, played a pivotal role in the organization's operations southern Lebanon.

Source: Reuters pic.twitter.com/tLcFs6WyFp