Στο +40% οι Βρετανοί που δεν πληρώνουν λογαριασμούς ενέργειας

Αλμα σχεδόν 40% σε σύγκριση με έναν χρόνο πριν σημείωσε ο αριθμός των βρετανικών νοικοκυριών που δεν πληρώνουν τους λογαριασμούς ενέργειας, όπως μεταδίδει ο Guardian.

Περισσότεροι επίσης δεν κατάφεραν να πληρώσουν δόσεις στεγαστικών δανείων, εξαιτίας του αυξημένου κόστους ζωής.

Νέα στοιχεία που δημοσίευσε η στατιστική υπηρεσία της χώρας (ONS) δείχνουν ότι το συνολικό ποσοστό αποτυχίας άμεσων χρεών τον Δεκέμβριο του 2023 αυξήθηκε κατά 15%, σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Αυτό οφείλεται κυρίως στις αυξήσεις 39% στην κατηγορία δαπανών «ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου» και 20% στην κατηγορία «υποθήκες», αναφέρει η ONS.

New economic activity and social change data shows mixed activity in the latest week:



💳️@bankofengland credit/debit card purchases increased

🛍️ UK retail footfall fell



➡️ https://t.co/rNr6MhSpLK pic.twitter.com/8y05wsp0NP