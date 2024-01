Βρετανία: Επέστρεψε στην ανάπτυξη τον Νοέμβριο, συρρίκνωση στο 3μηνο

Η βρετανική οικονομία δείχνει να επέστρεψε σε ανάπτυξη τον Νοέμβριο, με το ΑΕΠ να αυξάνεται κατά 0,3%, ελαφρώς υψηλότερα από το 0,2% που ανέμεναν οι οικονομολόγοι στο Σίτι.

Τον περασμένο μήνα η οικονομία είχε παρουσιάσει συρρίκνωση 0,3%, σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας.

Ο τομέας των υπηρεσιών στη Βρετανία παρείχε τη μεγαλύτερη βοήθεια στην ανάπτυξης του ΑΕΠ τον Νοέμβριο.

GDP fell 0.2% in the three months to November 2023. Services was flat (0.0%), while production was down 1.5% and construction down 0.6% ➡️ https://t.co/WFpvckBAE7 pic.twitter.com/pZZvrHf5x7

Ωστόσο συνολικά στο τρίμηνο Σεπτέμβριος-Νοέμβριος η οικονομία συρρικνώθηκε.

Το ΑΕΠ το 3ο τρίμηνο μειώθηκε κατά 0,2%, σε σύγκριση με το τρίμηνο έως τον Αύγουστο του 2023.

Οι υπηρεσίες παρουσίασαν μηδενική ανάπτυξη, η βιομηχανική παραγωγή έπεσε 1,5% και οι κατασκευές υποχώρησαν 0,6%.

Powered by the services sector and also retail, the #UK economy grew by 0.3% in November.

This is better than the consensus forecast of 0.2%, reverses the 0.3% GDP fall in October, but doesn’t yet exclude the possibility that the #economy might have slipped into a slight…