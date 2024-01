Το πρώτο ιπτάμενο αυτοκίνητο βάζουν σε παραγωγή οι Κινέζοι!

Η Xpeng Aeroht, η μεγαλύτερη εταιρεία στον χώρο της ιπτάμενης βιομηχανίας στην Ασία, ανακοίνωσε ότι το επαναστατικό αρθρωτό ιπτάμενο αυτοκίνητο «Land Aircraft Carrier» θα είναι διαθέσιμο για προπαραγγελία το 4ο τρίμηνο του 2024, ενώ οι παραδόσεις θα ξεκινήσουν το 4ο τρίμηνο του 2025.

Το όχημα διαθέτει σχεδίαση δύο μερών, με απρόσκοπτη εναλλαγή μεταξύ επίγειας και εναέριας λειτουργίας. Η μονάδα αέρα διευκολύνει την κατακόρυφη απογείωση για πτήσεις σε χαμηλό ύψος, ενώ η μονάδα εδάφους περιβάλλει τη μονάδα αέρα, επιτρέποντας την... παραδοσιακή μετακίνηση επί γης.

Το «Land Aircraft Carrier» στοχεύει να επεκτείνει την ταξιδιωτική εμπειρία του χρήστη από το έδαφος στον ουρανό. Πέρα από την προσωπική χρήση, το αρθρωτό ιπτάμενο αυτοκίνητο έχει δυνατότητες για δημόσιες υπηρεσίες όπως οι διασώσεις, γράφει το κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων.

Η εταιρεία έκανε τη σχετική ανακοίνωση στο πλαίσιο του Consumer Electronics Show (CES) 2024 που πραγματοποιείται στο Λας Βέγκας. Παράλληλα με το «Land Aircraft Carrier», η Xpeng Aeroht έκανε επίσης το διεθνές ντεμπούτο του ιπτάμενου μοντέλου eVTOL, δίνοντας την ευκαιρία στους τυχερούς παρευρισκόμενους -για πρώτη φορά εκτός Κίνας- να βιώσουν μια ζωντανή επίδειξη μετάβασης από τη λειτουργία ξηράς σε λειτουργία πτήσης.

Η εταιρεία, θυγατρική της Xpeng Motors, διαθέτει πάνω από 10 χρόνια εμπειρίας στην εξερεύνηση πτήσεων σε χαμηλό υψόμετρο. Έχοντας ολοκληρώσει όλες τις βασικές δοκιμές, το αρθρωτό ιπτάμενο αυτοκίνητο έχει πλέον εισέλθει στο στάδιο προετοιμασίας για μαζική παραγωγή.

Αν και η τελική σχεδίαση βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, διαθέτει ήδη μια φουτουριστική, κυβερνο-μηχανική αισθητική, που χαρακτηρίζεται από έντονες γραμμές και κομψές επιφάνειες που θυμίζουν μάλλον... διαστημόπλοιο.

Το υπερ-αυτοκίνητο των 2 τόνων μπορεί να φιλοξενεί έως πέντε επιβάτες, δύο εκ των οποίων στο πιλοτήριο. Στη λειτουργία ξηράς, διπλώνει τα ιπτάμενα εξαρτήματά του για μια εκπληκτική εμφάνιση στον δρόμο. Και με τη μετάβαση σε λειτουργία πτήσης, ανοίγει διάπλατα τα χέρια-φτερά του, διευκολύνοντας την κατακόρυφη απογείωση και προσγείωση.

Η πτητική λειτουργία, προφανώς, μπορεί να δώσει μαγικές λύσεις και σε συνθήκες κυκλοφοριακής συμφόρησης, συνήθεις όχι μόνο στο Πεκίνο, αλλά και στα καθ' ημάς. Ας προσδεθούμε και ας πετάξουμε για τη δουλειά μας!

A flying car developed by XPENG AEROHT, a subsidiary of Chinese e-automaker @XPengMotors, grabs attention on the 2024 Consumer Electronics Show in Las Vegas @CES pic.twitter.com/YBiKSalGc9