Ογκώδεις διαδηλώσεις σε Ουάσινγκτον και Λονδίνο για κατάπαυση πυρός στη Γάζα

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν χθες Σάββατο στην Ουάσινγκτον και στο Λονδίνο, εκφράζοντας την αλληλεγγύη τους στον παλαιστινιακό λαό και απαιτώντας «άμεση» κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας. Παράλληλα, επέκριναν την υποστήριξη των κυβερνήσεων ΗΠΑ και Βρετανίας στο Ισραήλ.

Με σημαίες και παλαιστινιακά μαντίλια, χιλιάδες διαδηλωτές – στη συντριπτική πλειονότητά τους νέοι – συγκεντρώθηκαν στο κέντρο της αμερικανικής πρωτεύουσας την παραμονή της συμπλήρωσης 100 ημερών από την έναρξη του πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, η οποία έχει υπό τον έλεγχό της τη Λωρίδα της Γάζας.

«Άμεση κατάπαυση του πυρός» ζητούσαν οι συμμετέχοντες, οι οποίοι κρατούσαν πλακάτ που έγραφαν «Λευτεριά στην Παλαιστίνη» και «Αφήστε τη Γάζα να ζήσει, σταματήστε να χρηματοδοτείτε τη γενοκτονία».

Σε μια εξέδρα, ορισμένοι Παλαιστίνιοι από τη Λωρίδα της Γάζας που πλέον ζουν σε διάφορες αμερικανικές πολιτείες, όπως το Μίσιγκαν και το Τέξας, εξιστόρησαν τη μοίρα αγαπημένων τους προσώπων που σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν, ενώ προέτρεψαν την κυβέρνηση Μπάιντεν να σταματήσει τη στρατιωτική και οικονομική ενίσχυση του Ισραήλ. «Ο πρόεδρος Μπάιντεν θα μπορούσε εύκολα να σταματήσει αυτή την παραφροσύνη», ασκώντας πίεση στον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, υποστήριξε ένας απ' αυτούς.

Στο Λονδίνο πραγματοποιήθηκε η έβδομη μεγάλη διαδήλωση αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό. Έπειτα από την ανάπαυλα των εορτών, χιλιάδες διαδηλωτές ξεχύθηκαν χθες Σάββατο στους δρόμους της πρωτεύουσας της Βρετανίας – όπως και άλλων τριάντα χωρών ανά τον κόσμο.

Half a million people rally in London for Palestinian solidarity, part of the Global Day of Action for Gaza. This remarkable demonstration, observed in 121 cities across 45 countries, amplifies calls for a permanent ceasefire and peaceful resolution in Gaza. pic.twitter.com/xtamvoeQLN