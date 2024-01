ΔΝΤ-Νταβός: Κίνδυνοι για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα από την τεχνητή νοημοσύνη

Οι κυβερνήσεις πρέπει να «ξυπνήσουν» για τους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης και της παραπληροφόρησης, προειδοποίησε η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ).

Η Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα από το Νταβός είπε ότι η τεχνητή νοημοσύνη ενέχει μεγάλους κινδύνους για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και θα μπορούσε επίσης να πυροδοτήσει την ανισότητα, εκτός εάν οι κανονισμοί καλύψουν τη διαφορά.

Με χώρες όπως οι ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ινδία να διεξάγουν εκλογές φέτος, είπε ότι οι κίνδυνοι παραπληροφόρησης είναι «σημαντικοί και δυνητικά πολύ σοβαροί» και «μεγάλος μοχλός δυσπιστίας».

Οπως είπε: «Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να οδηγήσει σε χειραγώγηση δεδομένων… για εταιρείες και χώρες με τρόπο που δεν έχουμε δει μέχρι στιγμής. Σημαίνει ότι οι κυβερνήσεις πρέπει να ξυπνήσουν και να το πάρουν πολύ σοβαρά. Αυτή τη στιγμή δεν νομίζω ότι το κάνουν».

Η Γκεοργκίεβα, η οποία μιλούσε σε πρωινή συζήτηση που διοργάνωσε το Bloomberg στο Νταβός, είπε ότι η πρόσφατη έρευνα υποδεικνύει ότι το 40% των θέσεων εργασίας στις προηγμένες οικονομίες θα επηρεαστεί από την τεχνητή νοημοσύνη.

«Αν είστε τυχεροί αυτό σημαίνει αυξήστε την παραγωγικότητα, η δουλειά σας θα είναι πιο ευχάριστη και πιθανότατα καλύτερα αμειβόμενη».

