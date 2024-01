Πύραυλος χτύπησε ελληνόκτητο πλοίο στην Ερυθρά Θάλασσα

Νέο χτύπημα των Χούθι σε πλοίο της Ερυθράς Θάλασσας καταγράφουν τα διεθνή πρακτορεία.

Σύμφωνα με το TradeWinds, πύραυλος έπληξε φορτηγό πλοίο ελληνικών συμφερόντων, με το κατάστρωμα να πιάνει φωτιά.

Το πλοίο μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου «Zografia», με dwt 56.894 μ.τ., κατασκευασμένο το 2010, έχει υποστεί μικρές ζημιές ενώ δεν υπάρχουν τραυματίες από την επίθεση, σύμφωνα με το Reuters.

Το πλοίο, σύμφωνα με τη βρετανική εταιρεία ασφαλείας Ambrey, πλέει με σημαία Μάλτας και χτυπήθηκε ενώ βρισκόταν 76 ναυτικά μίλια ανοικτά του λιμανιού του Saleef.

Το πλοίο ανήκει στη ναυτιλιακή εταιρεία Vulcanus Technical Maritime Enterprises, με γραφεία στον Πειραιά (σ.σ. αρχικά το εξειδικευμένο πρακτορείο Trade Winds αναφέρθηκε στην Eagle Bulk Carriers, συμφερόντων του Γ. Κούστα).

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της Vulcanis Technical Maritime Enterprises, με έδρα τον Πειραιά, το πλήρωμα του πλοίου, 24 άτομα, όλοι αλλοδαποί είναι καλά στην υγεία τους. Πρόκειται για τρεις υπηκόους Φιλιππίνων, 20 Ουκρανούς και έναν υπήκοο Γεωργίας. Το πλοίο είχε αποπλεύσει από το Βιετνάμ για το Ισραήλ. Συνεχίζει την πορεία του προς το Σουέζ, όπου θα γίνει εκτίμηση των ζημιών του.

⚡️#BREAKING Dry bulk vessel Zografia hit by missile in red sea area, sustains minor damage according to Reuters pic.twitter.com/TLUzUeSX6X