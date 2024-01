Εκπληξη από τον πληθωρισμό στο Ηνωμένο Βασίλειο, επιταχύνθηκε στο 4%

Ο πληθωρισμός στο Ηνωμένο Βασίλειο επιταχύνθηκε απροσδόκητα τον Δεκέμβριο, εγείροντας ερωτήματα σχετικά με το πόσο σύντομα η Τράπεζα της Αγγλίας θα αρχίσει να μειώνει τα επιτόκια - η στερλίνα ανακάμπτει από τις πρωινές απώλειες κι ενισχύεται ελαφρώς (+0,1%), με την ισοτιμία στο 1,264 δολάριο.

Οπως μεταδίδουν οι Financial Times, oι τιμές καταναλωτή αυξήθηκαν με ετήσιο ρυθμό 4% τον Δεκέμβριο, από 3,9% τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία σήμερα Τετάρτη.

Το αποτέλεσμα ξεπέρασε το 3,8% που είχαν προβλέψει οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters και διέκοψε την επιβράδυνση των προηγούμενων μηνών, μειώνοντας την πίεση στην Τράπεζα της Αγγλίας να περικόψει τα επιτόκια από το υψηλό 15ετίας.

Ο δομικός πληθωρισμός, που δεν περιλαμβάνει τα τρόφιμα και την ενέργεια, ήταν 5,1% τον Δεκέμβριο, αμετάβλητος σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

In the year to December 2023:



▪️ Consumer Prices Index including owner occupiers’ housing costs (CPIH) rose by 4.2%, the same rate as November.



▪️ Consumer Prices Index (CPI) rose by 4.0%, up from 3.9% in November.



