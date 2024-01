Νταβός: Alert για το παγκόσμιο εμπόριο από την επικεφαλής του ΠΟΕ

Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου προειδοποίησε από το Νταβός ότι η ανάπτυξη του παγκόσμιου εμπορίου μπορεί να είναι πιο αδύναμη από ό,τι αναμενόταν φέτος.

Μιλώντας σε πάνελ για το εμπόριο και τις επενδύσεις, η Νγκόζι Οκόντζο-Ιουεάλα εξηγεί ότι ο ΠΟΕ είναι λίγο λιγότερο αισιόδοξος από ό,τι ήταν μέχρι πρότινος , λόγω της διακοπής της εμπορικής ναυτιλίας στην Ερυθρά Θάλασσα και της ξηρασίας στη διώρυγα του Παναμά, που οδηγούν σε αύξηση του κόστους μεταφοράς εμπορευμάτων με σημαντική αύξηση των ναύλων.

Ο ΠΟΕ είχε προβλέψει ότι η ανάπτυξη του εμπορίου θα ανέλθει στο 3,3% φέτος, από μόλις 0,8% το 2023.

Ωστόσο, η Οκόντζο-Ιουεάλα λέει ότι η αβεβαιότητα στις πλωτές οδούς σε συνδυασμό με την υποβάθμιση των προβλέψεων για την παγκόσμια ανάπτυξης θα πλήξουν το παγκόσμιο εμπόριο. Αυτό κάνει τον ΠΟΕ «λιγότερο αισιόδοξο» για την επίτευξη της πρόβλεψης του 3,3%.

"Νομίζω ότι πάμε κάτω από αυτό το ποσοστό. Ωστόσο, οι νέες προβλέψεις δεν είναι ακόμη έτοιμες, ακόμη κι αν υπάρξει μια περικοπή, τα πράγματα θα κάπως ακόμα καλύτερα από πέρυσι", επισήμανε όπως μεταδίδει ο Guardian.

Given current geopolitical fragilities, how can trade & investment remain as growth engines? DG @NOIweala sees some "bright spots" as services and digital trade are growing strongly and WTO members are close to finalizing an Investment Facilitation Agreement. #wef24 #WTOatWEF24 pic.twitter.com/wHYmUKtu0d