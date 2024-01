Βουτιά 40% στα φορτία σιταριού από την Ερυθρά Θάλασσα

Οι διακίνηση σιταριού με εμπορικά πλοία μέσω της Διώρυγας του Σουέζ μειώθηκαν σχεδόν κατά 40% το πρώτο μισό του Ιανουαρίου σε 0,5 εκατ. τόνους εξαιτίας των επιθέσεων των Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν, αποκάλυψε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (ΠΟΕ), σε ανάρτησή του στο X (πρώην Twitter).

Τα δεδομένα βασίστηκαν σε έναν πίνακα στοιχείων που αναπτύχθηκε από κοινού από το Διεθνές Συμβούλιο Σιτηρών (IGC) και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, ανέφερε η παγκόσμια εποπτική αρχή εμπορίου.

Μετά από ένα σχετικά δυνατό ξεκίνημα της ετήσιας περιόδου εμπορίας 2023/24 (Ιούλιος/Ιούνιος), οι παγκόσμιες θαλάσσιες εισαγωγές σιταριού υπολείπονται σταθερά από τους αντίστοιχους όγκους της περασμένης σεζόν από τον Σεπτέμβριο του 2023.

Τα αποκαλυπτικά αυτά στοιχεία εντείνουν τις ανησυχίες για ανοδική πίεσης στις τιμές.

📣🆕 #WheatDashboard data is online! After a relatively strong start to the 2023/24 marketing year (Jul/Jun), world seaborne wheat imports have been consistently falling short of respective last season’s volumes since September 2023. https://t.co/7N34E2T8MX @IGCgrains @Kpler pic.twitter.com/TIqK01HBXE

👉In light of recent reported attacks on cargo vessels in the Red Sea and the Gulf of Aden, wheat maritime shipments via the Suez Canal plunged in the first half of January, estimated at 0.5 million tonnes, almost 40% lower year-on-year.https://t.co/wYZi0sFKpl @IGCgrains @Kpler pic.twitter.com/clZU7AqQd1