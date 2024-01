Επίθεση Χούθι κατά δεξαμενόπλοιου των ΗΠΑ που διαχειρίζεται ελληνική ναυτιλιακή

Οι υεμενίτες αντάρτες Χούθι ανέλαβαν τις πρώτες πρωινές ώρες την ευθύνη για πλήγματα εναντίον αμερικανικού εμπορικού πλοίου το οποίο κινείται στον Κόλπο του Άντεν, την πιο πρόσφατη επίθεση του υποστηριζόμενου από το Ιράν κινήματος εναντίον της διεθνούς ναυσιπλοΐας, σε ένδειξη «αλληλεγγύης» στους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας, που πάντως, σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, δεν προκάλεσε θύματα, ούτε υλικές ζημιές.

«Το ναυτικό των υεμενίτικων ένοπλων δυνάμεων (σ.σ. έτσι αποκαλούν οι Χούθι τον ένοπλο βραχίονά τους) διεξήγαγε στοχευμένη επιχείρηση εναντίον αμερικανικού πλοίου, του Chem Ranger, στον Κόλπο του Άντεν», εκτοξεύοντας πυραύλους ορισμένοι από τους οποίους «έπληξαν τον στόχο τους», τόνισαν οι αντάρτες σε ανακοίνωσή τους.

Το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση») επιβεβαίωσε πως οι Χούθι έβαλαν πράγματι στο στόχαστρο αμερικανικό εμπορικό πλοίο που διαχειρίζεται ελληνική ναυτιλιακή εταιρεία χθες Πέμπτη με «δυο πυραύλους», χωρίς όμως να χτυπηθεί το Chem Ranger, όπως υποστήριξαν οι αντάρτες.

Το πλήρωμα του πλοίου υπό σημαία νήσων Μάρσαλ «είδε πυραύλους να πέφτουν στο νερό κοντά στο σκάφος», πάντως «δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή ζημιές στο πλοίο», που «συνέχισε την πορεία του», τόνισε μέσω X (του πρώην Twitter).

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η επίθεση αυτή, η πολλοστή που εξαπολύουν οι Χούθι εναντίον εμπορικών πλοίων, έγινε περί τις 21:00 (ώρα Υεμένης· 20:00 ώρα Ελλάδας).

Κατά τον εξειδικευμένο ιστότοπο Marine Traffic, το Chem Ranger είναι πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο υπό σημαία νήσων Μάρσαλ, που πλέει τις τελευταίες ημέρες στα ανοικτά των ακτών της Υεμένης.

Από την πλευρά της, η βρετανική υπηρεσία ναυτικής ασφάλειας (UKMTO) αναφέρθηκε σε «συμβάν» 115 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της πόλης Άντεν, τονίζοντας πως έγινε έκρηξη σε απόσταση 30 μέτρων από πλοίο κι ότι drone πέταγε σε κοντινή απόσταση.

«Η ανταπόδοση στις αμερικανικές και βρετανικές επιθέσεις είναι αναπόφευκτη» και «κάθε νέα επίθεση θα τιμωρείται», απείλησαν οι υεμενίτες αντάρτες, που διαβεβαιώνουν ότι στο στόχαστρό τους μπαίνουν μόνο πλοία που πάνε στο Ισραήλ «όσο δεν εφαρμόζεται κατάπαυση του πυρός και δεν αίρεται η πολιορκία στη Γάζα».

